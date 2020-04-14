2020-04-14T13:54:33+03:00
Общество

Таксист в Сочи отправился за покупками с забытой пассажиркой карточкой

Его шоппинг был пресечен оперативниками угрозыска
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото УВД СочиФото УВД Сочи
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В отдел полиции Центрального района Сочи обратилась 27-летняя женщина, заявившая о том, что забыла в такси свою банковскую карту.

Хоть карточку ее хозяйка и утеряла, женщине продолжали приходить многочисленные оповещения о списании денег. Списанная сумма уже достигла 19 тысяч рублей, когда оперативники сумели разыскать таксиста, подвозившего хозяйку счета.

Таксист, 32-летний сочинец, в отеле полиции пояснил, что сразу заметил чужую карту у себя в машине, но предпочел не рассказывать об этом пассажирке. Вместо этого мужчина стал тратить чужие деньги, расплачиваясь картой в магазинах бесконтактным способом.

С таксиста взята подписка о невыезде. Но,скорее всего, за присвоение чужих денег ему придется ответить по закону куда более серьезно.

- Следственным подразделением УВД Сочи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают в виде наказания лишение свободы сроком до 6 лет»,- говорится в сообщении УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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