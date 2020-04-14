На Кубани создали новую лесопожарную станцию

14 Апр 2020 2020-04-14T15:13:49+03:00

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Лесные пожары в Краснодарском крае практически не прекращались. Общая площадь возгораний в регионе составила 844 гектара. Наиболее сложная ситуация была зафиксирована в Туапсинском районе, где полыхало более 400 гектар леса.

- С 7 апреля действует режим ЧС – уже произошло 28 пожаров, горело больше 400 гектаров, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Сейчас все очаги возгорания в регионе ликвидированы.

Причем большинство пожаров возникло из-за человеческого фактора. Сейчас в Краснодарском крае установлен 4 класс пожарной опасности. Поэтому практически по всему региону ограничен въезд автомобилей в леса, запрещено разведение костров, сжигание мусора.

– В этом году в рамках нацпроекта «Экология» регион получил почти 50 млн рублей на приобретение 20 единиц лесопожарной техники, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Также за счет собственных средств край закупит 5 беспилотных летательных аппаратов и 11 камер видеонаблюдения

Кроме того, в регионе появилась 11-я лесопожарная станция. Объект открыли в Геленджике. Сейчас набирается штат, идет закупка техники.

ИСТОЧНИК KP.RU