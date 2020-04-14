Пасхальные службы в Адыгее в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

14 Апр 2020 2020-04-14T15:30:35+03:00

Рассказываем, как будут проходить пасхальные службы в Адыгее в период коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приближается главный церковный праздник – Пасха. К нему православные готовятся в течение 40-дневного поста. Однако в этом году пандемия внесла в подготовку и празднование.Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Адыгее в период коронавируса.

Как стало известно, архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных встретить Пасху дома, соблюдая режим самоизоляции.

- Свобода наших действий временно ограничена, но с целью обезопасить всех нас от заражения очень опасной формой коронавируса, - говорится в сообщении Майкопской и Адыгейской епархии.

Архиепископ рекомендует верующим не проявлять беспечность.

- Давайте отнесемся к этому с пониманием и те особенно, кто в группе риска: пожилые люди и все те, кто имеет ряд тяжелых хронических заболеваний – проведем Пасху в стенах дома, - сказал архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон. - Стены и пространство, разделяющее нас физически, не могут разделить нас друг от друга.

Тем временем, в Краснодаре пасхальные богослужения будут проводить во дворе храма. Некоторые церкви службу будут транслировать в прямом эфире.

Ранее «КП» - Кубань» рассказывала, можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU