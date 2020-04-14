Пасхальные службы в Адыгее в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать
Приближается главный церковный праздник – Пасха. К нему православные готовятся в течение 40-дневного поста. Однако в этом году пандемия внесла в подготовку и празднование.Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Адыгее в период коронавируса.
Как стало известно, архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных встретить Пасху дома, соблюдая режим самоизоляции.
- Свобода наших действий временно ограничена, но с целью обезопасить всех нас от заражения очень опасной формой коронавируса, - говорится в сообщении Майкопской и Адыгейской епархии.
Архиепископ рекомендует верующим не проявлять беспечность.
- Давайте отнесемся к этому с пониманием и те особенно, кто в группе риска: пожилые люди и все те, кто имеет ряд тяжелых хронических заболеваний – проведем Пасху в стенах дома, - сказал архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон. - Стены и пространство, разделяющее нас физически, не могут разделить нас друг от друга.
Тем временем, в Краснодаре пасхальные богослужения будут проводить во дворе храма. Некоторые церкви службу будут транслировать в прямом эфире.
Ранее «КП» - Кубань» рассказывала, можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»