2020-04-14T15:45:24+03:00
Общество

Кубанские парламентарии включились в кампанию по оказанию помощи учреждениям здравоохранения в период пандемии коронавируса

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края включились в кампанию по оказанию помощи учреждениям здравоохранения в период пандемии коронавируса
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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Сегодня по инициативе депутатов-членов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте медучреждениям в двух муниципальных образованиях были переданы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Оборудование, необходимое для поддержания жизни тяжелобольных инфекцией COVID-19, получили Крымская центральная районная больница и городская больница города-курорта Анапы.

Учреждения были выбраны не случайно. Крымская ЦРБ по решению краевого минздрава на период пандемии перепрофилирована в межрайонный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Сюда могут доставлять пациентов из Геленджика, Анапы, Новороссийска, Абинского, Крымского и Темрюкского районов. Анапа, в свою очередь, является детским курортом и здравницей, в связи с чем было принято решение об укреплении материально-технической базы медучреждений города.

Всего в муниципалитеты передано 2 аппарата ИВЛ, приобретенные за счет собственных средств депутатов-единороссов.

«В медицинских учреждениях края есть потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому мы решили сделать ставку на приобретение самого необходимого. Именно аппараты ИВЛ помогают врачам выиграть время в борьбе за жизнь», - прокомментировал ситуацию спикер Заксобрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте Юрий Бурлачко.

Главные врачи городской больницы Анапы и Крымской районной больницы Вячеслав Ушаков и Артак Матевосян, в свою очередь, выразили слова благодарности краевым депутатам, отметив, что такая помощь сейчас очень важна и существенна.

Стоит отметить, что аппараты ИВЛ, порой, единственный способ сохранить жизнь пациенту с диагнозом COVID-19. При заболевании в первую очередь поражаются легкие. Вирус провоцирует появление пневмонии, из-за которой развивается тяжелая дыхательная недостаточность. Аппарат ИВЛ восстанавливает кислородный баланс в организме пациента и даёт время врачам на лечение. Применяют данное оборудование в тяжелых случаях, когда человек не может дышать самостоятельно, и за него это делает аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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