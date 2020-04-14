2020-04-14T16:07:36+03:00
Общество

4 семьи из краснодарского общежития на Дзержинского переезжают в квартиры

Остальных жильцов планируют переселить до конца лета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Первые 4 семьи из аварийного дома по улице Дзержинского, 125/8 получили ключи от жилья. Они переехали в двухкомнатные квартиры с ремонтом в новостройках Прикубанского округа.

- Жильцам еще шести комнат планируют передать однокомнатные квартиры до конца апреля, сейчас на них оформляют документацию, - рассказывают в администрации города.

Напомним, дом № 125/8 литер «А» на улице Дзержинского давно вызывал опасения у жильцов. Трещины в стенах, от плитки на полу ничего не осталось, под потолком дышащая на ладан лампочка - света почти нет. Жильцы надеялись, что их переселят, но проблема все никак не решалась.

Решение о расселении жильцов глава Краснодара озвучил в декабре 2019 года. В муниципальную программу расселения из ветхого и аварийного жилья внесли соответствующие изменения.

- Для переселения всех, кто проживает в муниципальных помещениях общежития, остается приобрести 22 однокомнатные квартиры, - говорят в городской администрайии. - По ним продолжаются конкурсные процедуры.

Остальных жильцов планируют переселить до конца лета.

Еще 11 помещений в общежитии находятся в частной собственности, в этом случае владельцам комнат выплачивают компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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