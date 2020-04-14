В Динском районе произошел пожар в торговом комплексе
О возгорании стало известно днем 14 апреля. Сообщение о пожаре в поселке Южном на улице Северной поступило спасателям 13:57.
В 13:58 на место выехали пожарные расчеты. Видеозапись с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что горит фасад двухэтажного торгового комплекса. Позже спасатели уточнили, что огонь охватил 200 квадратных метров площади.
Пожар в поселке Южном Видео: instagram.com/chb_krd_official.
В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 20 спасателей.
- В 14:30 огонь локализовали, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 14:45 - ликвидировали открытый огонь.
А в 15:05 пожар полностью потушили.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас уточняются. Однако известно это станет лишь после проведенной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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