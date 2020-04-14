В Динском районе произошел пожар в торговом комплексе

14 Апр 2020 2020-04-14T16:25:59+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]

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О возгорании стало известно днем 14 апреля. Сообщение о пожаре в поселке Южном на улице Северной поступило спасателям 13:57.

В 13:58 на место выехали пожарные расчеты. Видеозапись с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что горит фасад двухэтажного торгового комплекса. Позже спасатели уточнили, что огонь охватил 200 квадратных метров площади.

Пожар в поселке Южном Видео: instagram.com/chb_krd_official.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 20 спасателей.

- В 14:30 огонь локализовали, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 14:45 - ликвидировали открытый огонь.

А в 15:05 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас уточняются. Однако известно это станет лишь после проведенной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU