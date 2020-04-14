В Сочи банда в медицинских масках избила стоматолога

14 Апр 2020 2020-04-14T16:41:41+03:00

За что избили дантиста, пока не ясно.

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О нападении стало известно врачам городской больницы №4 в Сочи. Поздно вечером в медучреждение доставили 38-летнего мужчину с травмами.

- Вызов поступил со старейшего сочинского картодрома на улице Леселидзе, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. – После обследования у пациента диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы брови и головы, закрытый вывих предплечья.

Как оказалось, на мужчину напали неизвестные – их лица скрывали медицинские маски, потому пострадавший не смог их разглядеть.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавший работает стоматологом в одной их частных сочинских клиник. Стаж его работы – 17 лет и при этом ни одного плохого отзыва на врача.

За что избили дантиста, пока не ясно. По некоторым данным, нападавших сейчас разыскивают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU