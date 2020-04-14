На Кубани могут временно приостановить взимание курортного сбора

14 Апр 2020 2020-04-14T16:53:26+03:00

Причиной для внесения поправок стал коронавирус

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В Госдуме приняли закон, который разрешает прекратить взимание курортного сбора. Причиной тому стал коронавирус.

- Может возникнуть ситуация, когда даже при отсутствии поступлений курортного сбора регион вынужден будет нести расходы на его администрирование, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе Государственной думы.

Что важно, каждый регион может установить временный мораторий на тот срок, который власти посчитают целесообразным.

Правда, пока решение о том, воспользуется ли Кубань возможностью отмены сбора, в данный момент не принято.

Напомним, сейчас курортный сбор введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей с человека в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU