Огромную незаконную свалку нашли в «Немецкой деревне»
14 апреля краснодарцы обнаружили в районе «Немецкой деревни» за гипермаркетом незаконную свалку. И это еще мягко сказано – судя по фото, там находятся горы всевозможного мусора, разбросанного на большой площади. Очевидец этого хаоса сетует, что рядом уже обосновались бродячие собаки.
- Видимо, со всех строек везут все сюда, - возмущались жители города в соцсетях.
В пресс-службе администрации Краснодара «Южным делам» сообщили, что уже приступили к поиску свалки. Совсем скоро бригада рабочих ликвидирует завалы.
Напомним, в окрестностях поселка Индустриального с помощью пяти единиц спецтехники собрали более 100 тонн мусора.
- Местных жителей просят присылать фото и видео с фиксацией факта нарушения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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