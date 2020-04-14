2020-04-14T17:08:04+03:00
Общество

Огромную незаконную свалку нашли в «Немецкой деревне»

Горы мусора обнаружили очевидцы
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/tipich_krdФото: instagram.com/tipich_krd
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14 апреля краснодарцы обнаружили в районе «Немецкой деревни» за гипермаркетом незаконную свалку. И это еще мягко сказано – судя по фото, там находятся горы всевозможного мусора, разбросанного на большой площади. Очевидец этого хаоса сетует, что рядом уже обосновались бродячие собаки.

- Видимо, со всех строек везут все сюда, - возмущались жители города в соцсетях.

В пресс-службе администрации Краснодара «Южным делам» сообщили, что уже приступили к поиску свалки. Совсем скоро бригада рабочих ликвидирует завалы.

Напомним, в окрестностях поселка Индустриального с помощью пяти единиц спецтехники собрали более 100 тонн мусора.

- Местных жителей просят присылать фото и видео с фиксацией факта нарушения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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