Кубанские предприниматели приобрели системы ИВЛ и средства защиты для врачей
Бизнес начал помогать в борьбе с коронавирусом. Кубанские компании выделяют миллионы на покупку медоборудования, средств защиты и дезинфекции.
- Были приобретены шесть аппаратов ИВЛ и два портативных аппарата искусственной вентиляции легких, два концентратора кислорода, инфузионные шприцевые насосы для отделений реанимации, расходные материалы, - говорят в минздраве Краснодарского края.
Бизнесмены также помогают приобретать бесконтактные градусники, кислородные концентраторы и видеобронхоскопы.
Более того, как стало известно, некоторые крупные предприятия закупают бытовую технику для медработников, защитные маски и комбинезоны, средства для дезинфекции улиц, подъездов домов, общественного транспорта и тепловизоры. А некоторые компании переключились на производство медицинских масок - товар, который сейчас актуален.
- Такие совместные действия бизнеса и власти помогают стабилизировать ситуацию и сделать работу врачей, которые сейчас на передовой, более безопасной и нормальной, - сказал вице-губернатор Кубани Василий Швец.
ВАЖНО!
Для предпринимателей, которые стремятся помогать медикам, создан расчетный счет для перечисления средств.
- Для перечисления физическими лицами:
Министерство здравоохранения Краснодарского края
л/с 04182001120 в УФК по Краснодарскому краю
р/с 40101810300000010013 в Южном ГУ Банка России Краснодар
ИНН 2309053058/КПП 231001001
БИК 040349001, ОКТМО 03701000
КБК доходов 828 2 07 02020 02 0000 150
Для перечисления юридическими лицами:
Министерство здравоохранения Краснодарского края
л/с 04182001120 в УФК по Краснодарскому краю
р/с 40101810300000010013 в Южном ГУ Банка России г.Краснодар
ИНН 2309053058/КПП 231001001
БИК 040349001, ОКТМО 03701000
КБК доходов 828 2 07 02030 02 0000 150
В платежном поручении (назначение платежа) необходимо указать следующую информацию:
"На безвозмездные перечисления государственным медучреждениям на мероприятия, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции".
Напомним, ранее Краснодарский край дополнительно закупил 1,8 миллиона масок. Из них миллион средств защиты в ближайшее время будет передана медработникам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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