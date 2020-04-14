Кубанские предприниматели приобрели системы ИВЛ и средства защиты для врачей

14 Апр 2020 2020-04-14T17:35:45+03:00

Многие компании уже переключились на производство медицинских масок

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Бизнес начал помогать в борьбе с коронавирусом. Кубанские компании выделяют миллионы на покупку медоборудования, средств защиты и дезинфекции.

- Были приобретены шесть аппаратов ИВЛ и два портативных аппарата искусственной вентиляции легких, два концентратора кислорода, инфузионные шприцевые насосы для отделений реанимации, расходные материалы, - говорят в минздраве Краснодарского края.

Бизнесмены также помогают приобретать бесконтактные градусники, кислородные концентраторы и видеобронхоскопы.

Более того, как стало известно, некоторые крупные предприятия закупают бытовую технику для медработников, защитные маски и комбинезоны, средства для дезинфекции улиц, подъездов домов, общественного транспорта и тепловизоры. А некоторые компании переключились на производство медицинских масок - товар, который сейчас актуален.

- Такие совместные действия бизнеса и власти помогают стабилизировать ситуацию и сделать работу врачей, которые сейчас на передовой, более безопасной и нормальной, - сказал вице-губернатор Кубани Василий Швец.

ВАЖНО!

Для предпринимателей, которые стремятся помогать медикам, создан расчетный счет для перечисления средств.

- Для перечисления физическими лицами:

Министерство здравоохранения Краснодарского края

л/с 04182001120 в УФК по Краснодарскому краю

р/с 40101810300000010013 в Южном ГУ Банка России Краснодар

ИНН 2309053058/КПП 231001001

БИК 040349001, ОКТМО 03701000

КБК доходов 828 2 07 02020 02 0000 150

Для перечисления юридическими лицами:

Министерство здравоохранения Краснодарского края

л/с 04182001120 в УФК по Краснодарскому краю

р/с 40101810300000010013 в Южном ГУ Банка России г.Краснодар

ИНН 2309053058/КПП 231001001

БИК 040349001, ОКТМО 03701000

КБК доходов 828 2 07 02030 02 0000 150

В платежном поручении (назначение платежа) необходимо указать следующую информацию:

"На безвозмездные перечисления государственным медучреждениям на мероприятия, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции".

Напомним, ранее Краснодарский край дополнительно закупил 1,8 миллиона масок. Из них миллион средств защиты в ближайшее время будет передана медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU