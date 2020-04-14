2020-04-14T17:15:37+03:00
Общество

«Россети Кубань» установила дополнительные резервные источники энергоснабжения для временного госпиталя в Адыгее

Энергоустановки общей мощностью 400 кВА обеспечат бесперебойную работу медучреждения
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница в Майкопе, на базе которой развернули временный госпиталь, теперь сможет бесперебойно работать в любых условиях. Об этом позаботилась компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), установив дополнительные передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Напомним, ранее министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея обратилось с просьбой обеспечить госпиталь резервными источниками энергоснабжения для нового медицинского оборудования. Помощь со стороны компании «Россети Кубань» последовала незамедлительно.

- Мы приняли решение оперативно выделить из резервных запасов передвижные дизельные электростанции и взять на себя обеспечение резервным энергоснабжением важнейшего на сегодняшний день для республики медико-социального объекта, – отметил генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев. – Несмотря на то, что медучреждение находится на территории ответственности смежной электросетевой компании, в этот период мы не можем делить потребителей. Важно приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь медучреждение оснащено несколькими полноценными дополнительными источниками энергопитания, что в значительной степени повышает надежность и бесперебойность электроснабжения этого важного социального объекта.

Отметим, ранее сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» также отремонтировали резервную кабельную линию электропередачи для другого крупного медучреждения и временного госпиталя в Майкопе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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