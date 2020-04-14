Полицейский в Сочи получил взятку КамАЗом с гравием

14 Апр 2020 2020-04-14T21:02:51+03:00

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Сочи в Адлерском районе города 8 апреля 2020 года был установлен факт получения взятки высокопоставленным сотрудником районной полиции.

По данным УФСБ, подполковник полиции получил в качестве «благодарности» за покровительство КамАЗ, груженый песчано-гравийной смесью, которая на грузовике была доставлена в одно из сел района.

Как считают оперативники, такой «подарок» старший офицер полиции получил за то, что закрывал глаза на незаконную деятельность одного из местных предпринимателей. 52-летний бизнесмен занимался переработкой гравия, добытого из русла реки Мзымта.

- По факту происшествия проводится проверка,- сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU