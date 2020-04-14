ПАО «ТНС Энерго Кубань» не станет начислять пени на задолженность

14 Апр 2020 2020-04-14T17:28:03+03:00

Новое правило действует до конца года и распространяется только на физических лиц

Изменить размер текста: A A

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уважаемые клиенты ПАО «ТНС Энерго Кубань»!

В социальных сетях распространяется информация, о том, что ПАО «ТНС Энерго Кубань» вопреки Постановления Правительства от 02.04.2020 № 424 продолжает начислять пени и планирует вводить ограничение режима потребления, о чем информирует своих потребителей.

Между тем, указанная информация была направлена исключительно юридическим лицам, в отношении которых указанным постановлением Правительства не установлен мораторий на начисление пени и введения ограничений режима потребления при возникновении задолженности за потребленную электроэнергию.

Стоит отметить, что ПАО «ТНС Энерго Кубань», являясь клиентоориентированной компанией, строго соблюдает нормы действующего законодательства и в период с 01.04.2020 по 01.01.2021 приостанавливает в отношении физических лиц – потребителей коммунальной услуги, в том числе в нежилых помещениях, а также лицам осуществляющим управлением многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК) начисление пеней и введение ограничения режима потребления электрической энергии при возникновении задолженности за потребленную электроэнергию.

При этом рекомендуем Вам производить оплату поступающих счетов вовремя. Оплатить счет за электроэнергию удобнее, быстрее и безопаснее всего онлайн – на нашем сайте, в мобильном приложении, а также наличными и банковскими картами в офисах, терминалах и банкоматах наших партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU