Запрет на продажу медицинских масок без лицензии продержался неделю

14 Апр 2020 2020-04-14T18:02:23+03:00

Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство приостановило действие своего постановления о регулировании цен на средства защиты

Изменить размер текста: A A

Правительство России приостановило действие постановления «о 10 процентах». Напомним, в том документе приводился перечень необходимых для борьбы с коронавирусом средств индивидуальной защиты. Предельный размер розничной надбавки, в свою очередь, не должен превышать 10 копеек за единицу товара.

- С момента выхода в свет постановления наша ассоциация провела ряд консультаций со всеми сторонами, - сообщил kp.ru президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов. - Было выявлено, что сегодня рынок не готов к моментальной реализации данного документа.

Для этого, по словам Владимира Котова, требуется доработка процессов и создание условий.

- Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты, - добавляет президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты.

По мнению Владимира Котова, приостановка продлится две недели — за это время будет разработан механизм.

ИСТОЧНИК KP.RU