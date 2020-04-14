В госпиталях Кубани для приема больных коронавирусом развернули более 1600 коек

14 Апр 2020 2020-04-14T18:53:44+03:00

Об этом сообщили в администрации региона

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В госпиталях Краснодарского края развернули более 1600 инфекционных коек для больных коронавирусом.

- Из них 991 оснащена кислородом, 122 – аппаратами ИВЛ, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации региона. - Количество необходимых коек рассчитано исходя из прогнозов возможного развития эпидемии согласно рекомендациям минздрава России.

Как сообщают в администрации региона, на первом этапе на базе пяти инфекционных больниц в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске открыта 651 койка.

- На втором этапе развернуто 984 койки в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Лабинска, Тихорецка, Крымска, Усть-Лабинска, Красноармейского и Ленинградского районов, – отметили в краевом министерстве здравоохранения. - До 28 апреля в этих медицинских организациях будут развернуты еще порядка 1700 коек.

Кроме того, все перепрофилированные больницы, которые переходят на работу с заболевшими коронавирусом, укомплектовываются аппаратами для искусственной вентиляции легких и томографами.

Ранее сообщалось о том, что учреждения переходят на автономный режим, чтобы исключить распространение инфекции. Врачи, работающие в госпиталях, проживают на его территории.

По последним данным, в Краснодарском крае 215 подтвержденных случаев коронавируса. COVID-19 подозревают у 956 человек, в том числе 156 детей. В стационарах - 361 пациент, из них 55 детей. Дома - 4025 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU