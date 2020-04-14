2020-04-14T19:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В кубанских больницах появилось 12 новых аппаратов ИВЛ

При этом до конца апреля медучреждения региона получат еще 25 устройств
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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В больницы Краснодарского края привезли 12 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование уже устанавливают в медучреждениях Краснодара, Сочи и Новороссийска. Все устройства подключат до 15 апреля, два аппарата в инфекционной больнице №2 Сочи – до 20-го числа.

При этом до конца апреля больницы региона получат еще 25 аппаратов.

- На приобретение медоборудования выделено порядка 96 миллионов рублей из краевого и федерального бюджета, - говорят «КП» - Кубань» в администрации региона.

Закупка ведется по поручению губернатора края.

- Из федерального бюджета выделено 60,3 миллиона рублей на закупку 25 аппаратов ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения Кубани. - При этом поставщик планирует установить оборудование до конца месяца.

Стоит отметить, что искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы. По словам врачей, своевременное подключение к "вентилятору" увеличивает шансы на выживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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