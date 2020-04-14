«А что сразу не колючую?»: В Новороссийске решили огородить парк не только лентой, но и невидимой проволокой

14 Апр 2020 2020-04-14T19:03:23+03:00

Вот такой проволокой огородили вход в парк.

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В Краснодарском крае объявлен режим карантина – закрыты все парки, скверы, другие общественные места. В городах и станицах Кубани патрулируют мобильные группы самоконтроля, которые выявляют нарушителей карантина.

Накануне в Новороссийске разыгрался скандал - закрыли вход в парк "Пионерская роща" железной проволокой. А рядом протянули ещё и обычную ленту. А ведь если кто не углядит и заденет шеей проволоку? Тогда ведь можно серьезно покалечиться. К тому же, некоторые все равно выходят в парк - люди уже устали сидеть дома, и готовы хоть на пару минут, но выйти на улицу.

- А что сразу не колючую? - обсуждают между собой новороссийцы.

Но есть и те, кто поддержал эту идею:

-Зачем туда идти, если все закрыто? Пусть все сидят дома.

В мэрии города-героя пояснили, что администрация к этому никакого отношения не имеет.

- Сигнальными лентами закрыты парки, скверы, детские площадки. Проволокой объекты не закрывают, нарушение передано в МАУ «Парки города Новороссийска» для устранения, - сообщили в пресс-службе черноморского города.

Красная лента скрывает проволоку.

ИСТОЧНИК KP.RU