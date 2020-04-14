В Краснодаре возобновили работу 8 рынков и ярмарок

14 Апр 2020 2020-04-14T19:59:18+03:00

Об этом сообщили в администрации города

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Количество торговых точек, которые возобновили свою работу в кубанской столице, увеличилось. Ранее стало известно, что открылись два рынка и четыре ярмарки. Однако после обеда стало известно, что тотальную проверку прошли и торговые точки и по другим адресам.

- На «Кооперативном рынке» предприниматели получили необходимые согласования и приступили к работе, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. - Также начала работать еще одна круглогодичная ярмарка по улице Сормовской.

Таким образом, краснодарцы могут закупить продукты на трех рынках и круглогодичных ярмарка по пяти адресам.

- 15 апреля планируется открытие еще 6 продуктовых ярмарок, - уточняют в мэрии.

При этом власти города напоминают - на всех рынках и ярмарках разрешена продажа только плодоовощной продукции и продуктов питания.

- Торговля любыми непродовольственными товарами - под запретом, - добавляют в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU