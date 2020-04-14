2020-04-14T20:00:57+03:00
Общество

Более пяти миллионов человек посмотрели онлайн-концерт культовой группы на платформе МТС

Онлайн-концерт группы Чиж & Co 12 апреля собрал у мониторов более пяти миллионов человек
Иван Егоров
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Прямая трансляция выступления прошла на площадке vr.mts.ru в формате дополненной реальности. По итогам просмотра поклонники коллектива оставили около 20,5 тысяч лайков и 16,5 тысяч комментариев пользователей.

Отметим, это четвертый онлайн-концерт, организованный МТС этой весной. До концерта группы Чиж & Co зрители могли увидеть выступления коллективов «Чайф» и The Hatters, а также Вячеслава Бутусова. В общей сложности онлайн- выступления собрали более 16 миллионов просмотров, и это число продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Трансляции смотрели не только в России, но и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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