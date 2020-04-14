Более пяти миллионов человек посмотрели онлайн-концерт культовой группы на платформе МТС
Прямая трансляция выступления прошла на площадке vr.mts.ru в формате дополненной реальности. По итогам просмотра поклонники коллектива оставили около 20,5 тысяч лайков и 16,5 тысяч комментариев пользователей.
Отметим, это четвертый онлайн-концерт, организованный МТС этой весной. До концерта группы Чиж & Co зрители могли увидеть выступления коллективов «Чайф» и The Hatters, а также Вячеслава Бутусова. В общей сложности онлайн- выступления собрали более 16 миллионов просмотров, и это число продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Трансляции смотрели не только в России, но и за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU