2020-04-14T21:18:17+03:00
Общество

Житель Сочи избил собутыльника чайником и тумбой

Мужчина скончался от полученных травм
Юлия БАРАНОВА
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Фото: КПФото: КП
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Инцидент произошёл в сочинском посёлке Дагомыс в ночь на 10 апреля. Мужчины выпивали в заброшенном здании и один из собутыльников оскорбил другого.

Во время ссоры 32-летний мужчина избил своего 38-летнего оппонента не только руками и ногами, но и металлическим чайником, и деревянной тумбой. Во время драки досталось и третьему участнику застолья, который заступился за приятеля. На следующий день тело избитого мужчины обнаружили местные жители.

- Сочинцу предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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