В Краснодаре 14 апреля оштрафовали 29 нарушителей карантина

14 Апр 2020 2020-04-14T21:36:29+03:00

По словам правоохранителей, людей на улицах без уважительной причины стало больше

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Несмотря на то, что в регионе ввели "пропускное окно", дающее право решить свои дела с 10:00 до 16:00, карантин в крае все еще действует. Вот только многие жители позабыли об этом и выходят на улицу без уважительной причины. Таких нарушителей режима продолжают ловить патрули.

- 14 апреля за нарушение режима самоизоляции в Краснодаре оштрафовали 29 человек, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - 117 жителям Краснодара вручили уведомления о необходимости соблюдения режима.

Стоит сказать, что «коронавирусные» патрули устраивают рейды по 90 маршрутам. В них включены скверы, бульвары, пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах, магазины.

- У пешеходов и водителей выясняют причины их нахождения на улицах во время карантина, проверяют пропуска, - уточняют в мэрии.

Напомним, за нарушение карантина в условиях угрозы распространения заболевания краснодарцам полагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU