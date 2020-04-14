В Сочи ремонт котельных перенесли из-за режима карантина
Но отопительный сезон завершится по плану 15 и 20 апреля
В Сочи откорректировали график планового отключения горячей водыФото: Юлия БАРАНОВА
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Власти Сочи откорректировали график планового отключения горячей воды. Двухнедельные профилактические работы на котельных не будут проводиться на курорте до снятия режима повышенной готовности.
- Жителей на самоизоляции мы должны обеспечить всеми необходимыми коммунальными ресурсами. Горячей водой в том числе, - цитирует главу Сочи Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии.
Но отопительный сезон в Сочи завершается по плану. 15 апреля теплоснабжение будет отключено в квартирах жителей прибрежного кластера, а 20 апреля – горного.
ИСТОЧНИК KP.RU