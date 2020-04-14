В Сочи ремонт котельных перенесли из-за режима карантина

14 Апр 2020 2020-04-14T21:41:33+03:00

Но отопительный сезон завершится по плану 15 и 20 апреля

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Власти Сочи откорректировали график планового отключения горячей воды. Двухнедельные профилактические работы на котельных не будут проводиться на курорте до снятия режима повышенной готовности.

- Жителей на самоизоляции мы должны обеспечить всеми необходимыми коммунальными ресурсами. Горячей водой в том числе, - цитирует главу Сочи Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии.

Но отопительный сезон в Сочи завершается по плану. 15 апреля теплоснабжение будет отключено в квартирах жителей прибрежного кластера, а 20 апреля – горного.

ИСТОЧНИК KP.RU