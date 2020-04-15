Шесть кубанских школьников отличились на конкурсе имени Вернадского

15 Апр 2020 2020-04-15T07:32:08+03:00

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XXVII открытый конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского в этом году прошел в онлайн-формате. По итогам отбора 28 учащихся Кубани вышли в заключительный этап.

Встречи жюри проходили в формате видеоконференций. Также для ребят подготовили лекции ученых, онлайн-экскурсии по факультетам МГУ, хакатон «Проблемы пандемии».

- Кубанские школьники завоевали 25 наград. Шесть ребят получили дипломы лауреата-победителя, 19 – дипломы первой степени, – рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Учащиеся занимались исследованием флоры и фауны городов и станиц региона, изучали использование моллюсков и заселение искусственных гнезд птицами, кто-то из них даже подготовил проект по переработке опасных производственных отходов.

В минобрнауки отметили, что достижения на этом конкурсе учитываются при присуждении ежегодных премий администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU