Шесть кубанских школьников отличились на конкурсе имени Вернадского
XXVII открытый конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского в этом году прошел в онлайн-формате. По итогам отбора 28 учащихся Кубани вышли в заключительный этап.
Встречи жюри проходили в формате видеоконференций. Также для ребят подготовили лекции ученых, онлайн-экскурсии по факультетам МГУ, хакатон «Проблемы пандемии».
- Кубанские школьники завоевали 25 наград. Шесть ребят получили дипломы лауреата-победителя, 19 – дипломы первой степени, – рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
Учащиеся занимались исследованием флоры и фауны городов и станиц региона, изучали использование моллюсков и заселение искусственных гнезд птицами, кто-то из них даже подготовил проект по переработке опасных производственных отходов.
В минобрнауки отметили, что достижения на этом конкурсе учитываются при присуждении ежегодных премий администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU