2020-04-15T08:03:13+03:00
Общество

В Краснодаре в обсерватор отправили мужчину, прибывшего из Санкт-Петербурга

В гостинице «Платан» он пробудет 14 дней
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Всего в течение вторника, 14 апреля, аэропорт Краснодара принял шесть рейсов - четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. В краевую столицу прибыли 305 пассажиров.

Сразу после приземления врачи Роспотребнадзора проверили у всех температуру специальными тепловизорами, взяли на анализ биоматериал.

- После обследования одного мужчину отправили в обсерватор в гостиницу «Платан» на Постовой, 41.Он прилетел в краевой центр рейсом из северной столицы в 11:42. Остальные будут соблюдать обязательный режим самоизоляции дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Постановление об обязательной изоляции прибывающих в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга подписал губернатор Кубани. С 6 апреля все, кто прилетает в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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