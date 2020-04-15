2020-04-15T08:28:34+03:00
Общество

В Сочи изменят график планового отключения горячей воды

Проведение профилактических работ на котельных перенесут
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Сегодня, 15 апреля, в Сочи теплоснабжение отключат в прибрежной части курорта, а 20 апреля – в предгорном и горном кластере. На эти же дни было запланировано двухнедельное отключение горячей воды. Однако по поручению главы города Алексея Копайгородского работы перенесли до снятия режима повышенной готовности.

Как отмечают в департаменте городского хозяйства, отопительный сезон в этом году прошел на высоком уровне. Инженерные системы теплоснабжения функционировали без сбоев. Модернизация объектов будет продолжена.

Планируется проектирование и перевод на природный газ восьми котельных, на сжиженный газ - трех угольных, введение в эксплуатацию модернизированной котельной № 23. Всего на проведение планово-профилактических работ МУП «СТЭ» выделило более 77 миллионов рублей.

- Профилактические работы на котельных начнутся только после того, как снимут ограничения по карантину. А их срок уменьшат с двух недель до пяти дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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