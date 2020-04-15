Глава Краснодара Евгений Первышов о коронавирусе в Краснодаре: «массовые прогулки могут привести к резкому увеличению числа заболевших»
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что сейчас для краевого центра необходимо соблюдение режима карантина и самоизоляции. Только это поможет сдержать распространение болезни. По данным на 14 апреля в столице Кубани было зафиксировано 49 подтвержденных случаев заболевания опасной инфекцией.
Евгений Первышов в видеобращении отметил, что в последние дни людей и машин на улицах города стало значительно больше. Массовые прогулки небезопасны и могут привести к резкому увеличению числа заболевших.
Мэр отдельно остановился на использовании горожанами «беспропускного окна». Оно нужно, чтобы краснодарцы могли решить свои неотложные задачи, воспользовавшись своим личным автомобилем. Какие-либо прогулки по городу в этом время по-прежнему остаются под запретом.
- Мобильные группы самоконтроля будут с 15 апреля работать в усиленном режиме. В первую очередь, вести разъяснительную работу. Но также станут чаще штрафовать тех, кто нарушает режим карантина, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Евгений Первышов призвал жителей и гостей Краснодара не нарушать режим карантина.
Глава Краснодара записал видеообращение для местных жителей.Видео: администрация Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU
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