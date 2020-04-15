В Геленджике мужчины незаконно сдавали в аренду участки на территории лесничеств
В Геленджике полицейские оперативным путем получили информацию о мошенничестве, связанном с предоставлением в аренду участков на территории местных лесничеств.
Они выяснили, что 51-летний житель станицы Полтавской совместно с 63-летним исполнительным директором организации, занимающейся арендой земельных участков, предложили двум местным жителям приобрести во временное пользование часть земельного участка. Он находился на территории Геленджикского и Кабардинского лесничеств.
- Получив 2,6 миллиона рублей, злоумышленники взятые на себя обязательства по договорам не выполнили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU