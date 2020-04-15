15 Апр 2020 2020-04-15T10:04:03+03:00

С помощью него можно будет диагностировать предрасположенность к заболеваниям [фото]

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В Анапе в технополисе «Эра» разработают «умный» фитнес-браслет для военных. Новое устройство позволит определять предрасположенность к заболеваниям и купировать их развитие на ранних стадиях.

- Так как военнослужащим запрещено на территории воинской части использовать гаджеты, то новая разработка станет аналогом имеющимся на рынке предложениям, - сообщили в пресс-службе технополиса «Эра».

Фото: технополис "ЭРА"

Ученые встроят в браслет датчик определения тестостерона. Это позволит наиболее точно и комплексно выявлять нарушения самочувствия и определять источник проблемы даже в удаленном режиме.

Над созданием браслета трудятся операторы научных рот под руководством наставников. Ведется разработка программного обеспечения, которое сможет наиболее точно интерпретировать данные со встроенных датчиков.

Фото: технополис "ЭРА"

Тестирование устройства планируется уже на конец апреля, после чего продолжат работу над внешним дизайном. Браслет сделают противоударным и водонепроницаемым. Новую разработку представят на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU