В Анапе в технополисе «Эра» разработают «умный» фитнес-браслет для военных
В Анапе в технополисе «Эра» разработают «умный» фитнес-браслет для военных. Новое устройство позволит определять предрасположенность к заболеваниям и купировать их развитие на ранних стадиях.
- Так как военнослужащим запрещено на территории воинской части использовать гаджеты, то новая разработка станет аналогом имеющимся на рынке предложениям, - сообщили в пресс-службе технополиса «Эра».
Фото: технополис "ЭРА"
Ученые встроят в браслет датчик определения тестостерона. Это позволит наиболее точно и комплексно выявлять нарушения самочувствия и определять источник проблемы даже в удаленном режиме.
Над созданием браслета трудятся операторы научных рот под руководством наставников. Ведется разработка программного обеспечения, которое сможет наиболее точно интерпретировать данные со встроенных датчиков.
Фото: технополис "ЭРА"
Тестирование устройства планируется уже на конец апреля, после чего продолжат работу над внешним дизайном. Браслет сделают противоударным и водонепроницаемым. Новую разработку представят на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».
ИСТОЧНИК KP.RU