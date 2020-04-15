15 Апр 2020 2020-04-15T10:27:00+03:00

На Кубани с осужденного взыскали 400 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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На Кубани 400 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания за совершение коррупционного преступления были назначены местному жителю по приговору суда.

Исполнительный документ о взыскании денег поступил на исполнение в УФССП России по Краснодарскому краю. Пристав объяснил должнику о необходимости своевременной оплаты штрафа. Мужчине рассказали, что в крайнем случае применят меры по принудительному взысканию.

Как раз у должника в собственности был легковой автомобиль с прицепом. Его стоимость могла перекрыть всю сумму долга.

- Мужчина не захотел расставаться с авто и спустя несколько дней оплатил штраф в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU