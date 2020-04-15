2020-04-15T11:48:38+03:00
Общество

В Сочи порядок на кладбищах к Радонице наведут силами муниципалитета

Жителям не рекомендуют посещать места захоронений
Юлия БАРАНОВА
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Жителям Сочи рекомендовано воздержаться от посещения мест захороненийЖителям Сочи рекомендовано воздержаться от посещения мест захороненийФото: Юлия БАРАНОВА
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Власти Сочи взяли на себя подготовку кладбищ к родительскому дню, чтобы жители не нарушали режим самоизоляции. Уже заключены муниципальные контракты с подрядчиками, которые покосят траву, обрежут и побелят деревья, покрасят ограждения, вывезут мусор.

- Многие сочинцы привыкли к тому, что на страстной неделе перед Пасхой надо прийти и навести порядок на могилах. Но жизнь и здоровье в данной ситуации важнее. Поэтому мы просим отнестись с пониманием, - цитирует начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации Сочи Алексана Белова пресс-служба мэрии.

На территории Сочи 107 кладбищ, в том числе 52 - муниципальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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