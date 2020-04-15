В Краснодарском крае для бизнеса снизят сумму задолженности по отсроченному кредиту

15 Апр 2020 2020-04-15T11:37:11+03:00

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На Кубани предприниматели в течение шести месяцев получат отсрочку на уплату кредитов, а также не будут отдавать 67% от суммы процентов.

Оставшиеся 33% заемщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить их в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки. Если кредитный договор был обеспечен залогом, то их срок продлевается.

Как прокомментировал руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Виталий Воронов, такая схема выгодна и субъектам МСП и банкам. Предприниматели заплатят меньше за отсрочку, что является поддержкой в нынешних условиях.

- Например, если бизнесмен платит за кредит в месяц 30 тысяч рублей в соответствии с графиком, а условно 5 тысяч – это проценты, то после окончания льготного периода именно платеж за проценты будет на 67% меньше, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для получения такой меры поддержки сфера деятельности компании должна входить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от новой инфекции, организация зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП, а также не проходит процедуру банкротства.

Сообщается, что банк не может отказать в рассрочке, когда заемщик соответствует всем условиям и требованиям. Если это произошло, то стоит обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приемную или по телефону горячей линии 8 (800) 300-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU