2020-04-15T11:15:40+03:00
Происшествия

На Кубани на полицейского, избившего задержанного из-за громкого разговора, завели уголовное дело

Он подозревается в превышения должностных полномочий
Александра ПОДУШКО
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На Кубани на полицейского, избившего задержанного из-за громкого разговора, завели уголовное делоНа Кубани на полицейского, избившего задержанного из-за громкого разговора, завели уголовное делоФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел еще вечером 8 января в Ленинградском районе. Правоохранитель находился в отделе МВД России при исполнении. В это же время, в комнате для административно задержанных, в наручниках сидел 32-летний местный житель, который громко разговаривал.

- Услышав шум, мужчина вошел в комнату и избил потерпевшего. Он ударил его рукой по голове и туловищу. После произошедшего полицейский вернулся к своим обязанностям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В отношении 41-летнего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России завели уголовное дело. Он подозревается в превышения должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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