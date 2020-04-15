На Кубани на полицейского, избившего задержанного из-за громкого разговора, завели уголовное дело
Инцидент произошел еще вечером 8 января в Ленинградском районе. Правоохранитель находился в отделе МВД России при исполнении. В это же время, в комнате для административно задержанных, в наручниках сидел 32-летний местный житель, который громко разговаривал.
- Услышав шум, мужчина вошел в комнату и избил потерпевшего. Он ударил его рукой по голове и туловищу. После произошедшего полицейский вернулся к своим обязанностям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
В отношении 41-летнего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России завели уголовное дело. Он подозревается в превышения должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU