В Сочи произошел пожар в частном доме
Площадь, охваченная огнем - 70 квадратных метров
Фото: КП
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Диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил сообщение о пожаре в 10:12. Как выяснилось, загорелась крыша частного дома на улице Ветеринарной в селе Раздольное, Хостинского района.
- В 10:13 незамедлительно к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 10:28, по прибытии к месту первого подразделения установлено, что общая площадь пожара 70 квадратных метров.
Борьбу с огнем ведут 5 единиц техники и 13 человек личного состава МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU