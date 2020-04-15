В Краснодаре за день продезинфицировали почти 100 общественных мест
Масштабная обработка улиц Краснодара с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов продолжается. Утром 15 апреля 60 человек обошли остановки краевого центра, а также подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки.
За ночь 8 поливомоечных машин обработали специальным раствором городские улицы и тротуары. Также несколько раз в день проводят дезинфекцию городского общественного транспорта.
- В домах краевого центра дезинфекцию ведут 249 управляющих компаний, 801 ТСЖ и ЖСК. Обрабатывают 30 тысяч подъездов почти 9950 многоэтажек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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