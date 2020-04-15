В Сочи ликвидировали лесной пожар
Возгорание произошло в районе села Барановка
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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В Сочи сотрудники МЧС совместно с лесниками потушили природный пожар в районе села Барановка. Огонь охватил подлесок и сухую траву на площади 0,6 Га.
- Тушение низового пожара продолжалось вплоть до позднего вечера 14 апреля, работу осложнял сильный ветер, постоянно раздувающий огонь, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.
Спасатели при тушении использовали ранцевые огнетушители и воздуходувы.
ИСТОЧНИК KP.RU