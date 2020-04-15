2020-04-15T12:16:42+03:00
Общество

В 13-ом микрорайоне Новороссийска добавят «лежачих полицейских»

Они появятся около трех пешеходных переходов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В 13-ом микрорайоне города-героя добавят «лежачих полицейских». Неровности появятся на новой дороге. Такое решение прияла городская комиссия по безопасности дорожного движения.

«Лежачих полицейских» установят около трех пешеходных переходов. Одна неровность появится в районе дома 169, другая - вблизи нового светофора. К пешеходному переходу в районе дома 179 по улице Видова добавят подходы для маломобильных граждан, сделают понижающие бордюры.

- Также было принято решение сделать освещение у всех пешеходных переходов на улице Видова в 13-ом микрорайоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Напомним, в Краснодаре за день продезинфицировали почти 100 общественных мест. В течение ночи 8 поливомоечных машин обработали специальным раствором городские улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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