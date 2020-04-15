2020-04-15T12:32:53+03:00
Экономика

ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте

По итогам марта 2020 г. ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов до рекордного для этого месяца объема – 84 млрд рублей
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сравнению с февралем продажи выросли на 33%, с мартом прошлого года – на 54%. Всего по итогам первого квартала объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Общее число заключенных сделок по ипотеке в первом квартале по сравнению с 2019 годом выросло на четверть – до 76 тыс. В марте по отношению к февралю показатель увеличился на 32%, составив 33 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года вырос на 3,5% и достиг 1,74 трлн рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются квартиры на вторичном рынке – объем оформленных сделок в сегменте готового жилья составил 56%. В первом квартале для приобретения жилья в этом сегменте ВТБ выдал 32 тыс. кредитов на 77 млрд рублей, в новостройках – 20 тыс. на 61 млрд рублей.

Повышенный интерес заемщиков сохраняется к программам государственного субсидирования – по «Ипотеке с господдержкой» за первый квартал 2020 г. клиенты оформили более 3 тыс. сделок на 9 млрд рублей.

- Март традиционно является одним из наиболее активных месяцев на рынке недвижимости, но в этом году мы поставили абсолютный исторический рекорд по объему ипотечных продаж. По сравнению с февралем число заявок выросло на 28%, среднедневные выдачи – почти на четверть. Во-первых, активность клиентов связана с выгодными предложениями – например, ВТБ впервые снизил свои ипотечные ставки в рамках базовых программ ниже 8%. Во-вторых, мы отмечаем большое число заявок от клиентов, которые рассчитывали совершить ипотечные сделки до наступления периода самоизоляции, – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре вновь закрыли рынки и ярмарки
В Сочи школьники получили гаджеты для онлайн-обучения
За жестокое убийство мужчины осудят троих жителей Кавказского района
Власти Краснодара передали управляющим компаниям 10 тонн дезинфицирующего средства
Краснодар попал в топ по индексу самоизоляции
В Мостовском районе троих мужчин обвиняют в сбыте синтетических наркотиков
Глава Кубанской митрополии Исидор благословил проведение служб на территории храмов
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В 13-ом микрорайоне Новороссийска добавят «лежачих полицейских»
В Сочи ликвидировали лесной пожар
В Краснодаре за день продезинфицировали почти 100 общественных мест
В Сочи произошел пожар в частном доме
На Кубани на полицейского, избившего задержанного из-за громкого разговора, завели уголовное дело
В Краснодарском крае для бизнеса снизят сумму задолженности по отсроченному кредиту
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 апреля 2020: среди новых зараженных 4-летний ребенок
В Сочи порядок на кладбищах к Радонице наведут силами муниципалитета
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 24 человек
На Кубани с осужденного взыскали 400 тысяч рублей
В Анапе в технополисе «Эра» разработают «умный» фитнес-браслет для военных
В Геленджике мужчины незаконно сдавали в аренду участки на территории лесничеств
Глава Краснодара Евгений Первышов о коронавирусе в Краснодаре: «массовые прогулки могут привести к резкому увеличению числа заболевших»
В Сочи изменят график планового отключения горячей воды
В Краснодаре в обсерватор отправили мужчину, прибывшего из Санкт-Петербурга
Шесть кубанских школьников отличились на конкурсе имени Вернадского
В Сочи ремонт котельных перенесли из-за режима карантина
В Краснодаре 14 апреля оштрафовали 29 нарушителей карантина
Житель Сочи избил собутыльника чайником и тумбой