Глава Кубанской митрополии Исидор благословил проведение служб на территории храмов

15 Апр 2020 2020-04-15T13:22:55+03:00

Он также призвал местных жителей на Пасху молиться дома

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Митрополит Кубанский Исидор благословил проведение богослужений в храмовых дворах или на прилегающей территории. Духовенству предписано отказаться от причащения мирян в Пасхальную ночь. Во дворе храмов установят подсвечники, при этом иконы расположат очень высоко.

Крестный ход проведут только силами духовенства, алтарников и певчих. Местных жителей митрополит призвал продолжать молитву, не следуя за шествием. По его мнению, для организации порядка необходимо привлечь полицию и казачество.

Глава Кубанской митрополии призвал проследить за соблюдением всех необходимых санитарных предписаний, привлечь волонтеров для раздачи антисептических масок.

- Он также обратился в муниципалитеты с просьбой оказать содействие в установке профессиональной аудиотехники для трансляции богослужения на улице, - сообщили в пресс-службе митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU