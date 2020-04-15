В Мостовском районе троих мужчин обвиняют в сбыте синтетических наркотиков
В Мостовском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному дело в отношении троих местных жителей в возрасте от 18 до 19 лет. Их подозревают в сбыте и хранении наркотиков.
- С декабря 2018 года по июль 2019 года они покупали «соль», которую продавали жителям района через Интернет-сайты, используя тайниковые закладки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Парни заработали более 250 тысяч рублей. Дома у одного из злоумышленников нашли 1,5 килограмма наркотиков.
Прокурор направил уголовное дело в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU