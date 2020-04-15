2020-04-15T13:19:18+03:00
Общество

Власти Краснодара передали управляющим компаниям 10 тонн дезинфицирующего средства

Оно необходимо для обработки подъездов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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15 апреля готовый раствор «Гипохлорида» бесплатно получили 72 управляющих компании краевой столицы. Это сделали по поручению главы города Евгения Первышова. Администрации города средство бесплатно предоставляет «Росводоканал Краснодар».

- Выдавать раствор планируют по предварительным заявкам. 15 апреля 10 тонн концентрата получили 72 УК, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В городе каждый день проводят обработку во всех многоэтажках, их около 10 тысяч. Больше 8 тысяч домов обслуживают 240 управляющих компаний, 813 обслуживают ТСЖ и ЖСК, еще 146 - под управлением собственников квартир.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, сейчас для дезинфекции также применяют препарат «Альбавет». Его производит краснодарская фабрика «Флореаль».

Напомним, масштабная обработка улиц Краснодара с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов продолжается. Утром 15 апреля 60 человек обошли остановки краевого центра, а также подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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