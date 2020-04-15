Власти Краснодара передали управляющим компаниям 10 тонн дезинфицирующего средства
15 апреля готовый раствор «Гипохлорида» бесплатно получили 72 управляющих компании краевой столицы. Это сделали по поручению главы города Евгения Первышова. Администрации города средство бесплатно предоставляет «Росводоканал Краснодар».
- Выдавать раствор планируют по предварительным заявкам. 15 апреля 10 тонн концентрата получили 72 УК, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В городе каждый день проводят обработку во всех многоэтажках, их около 10 тысяч. Больше 8 тысяч домов обслуживают 240 управляющих компаний, 813 обслуживают ТСЖ и ЖСК, еще 146 - под управлением собственников квартир.
По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, сейчас для дезинфекции также применяют препарат «Альбавет». Его производит краснодарская фабрика «Флореаль».
Напомним, масштабная обработка улиц Краснодара с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов продолжается. Утром 15 апреля 60 человек обошли остановки краевого центра, а также подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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