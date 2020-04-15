За жестокое убийство мужчины осудят троих жителей Кавказского района

15 Апр 2020 2020-04-15T13:50:17+03:00

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Трагедия случилась в начале июля 2019 года в Кропоткине. Женщина с сожителем были дома. К ним в гости для распития алкоголя пришли 32-летний знакомый и 45-летний сосед.

В какой-то момент хозяин предложил своей девушке и знакомому убить 45-летнего мужчину. Они согласились. Мужчины начали бить соседа, присоединилась и сожительница. После этого потерпевшему нанесли два удара ножом в шею.

На какое-то время все успокоилось и застолье продолжили. Но тем же вечером хозяин дома решил завершить начатое. Соседа схватили за руки и за ноги, после чего опустили в бассейн, наполненный водой. Женщина села на грудь потерпевшего, удерживая его, тем самым убив.

- Вину обвиняемые полностью признали. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

- Злоумышленникам грозит от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU