В Сочи школьники получили гаджеты для онлайн-обучения

15 Апр 2020 2020-04-15T15:05:39+03:00

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В Сочи учащимся школ передали электронные гаджеты для онлайн обучения. Это подарок семьям, где нет электронных средств связи, от местных предпринимателей.

- Одними из первых ноутбуки для учёбы из дома получили 15 школьников в Адлерском районе. Их детям передали волонтёры-байкеры из местного мотоклуба. Ещё 20 электронных устройств отправятся к школьникам в поселок Красная Поляна, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщалось ранее, около 400 школьников из сельских районов Сочи получают домашние задания через обычный почтовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU