В Краснодаре вновь закрыли рынки и ярмарки

15 Апр 2020 2020-04-15T15:22:06+03:00

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Новую неделю карантина губернатор региона ввел 10 апреля. Он выступил с телеобращением, в котором рассказал, что в Краснодарском крае с начала недели будет разрешена работа ярмарок и продуктовых рынков. Решение об их открытии Вениамин Кондратьев возложил на глав муниципалитетов. Так, в некоторых районах с начала наступившей недели действительно начали работу ярмарки и рынки, кубанская столица не стала исключением.

Однако, как оказалось, выполнить все необходимые требования не так просто. Сегодня, 15 апреля, глава города Евгений Первышов заявил, что большинство вновь закроют для устранения нарушений.

- Специалисты объехали все открывшиеся рынки и ярмарки и выявили нарушения. Руководители этих торговых объектов приняли решение приостановить торговлю и устранить все недостатки. Очень непросто выдержать все требования. В целом все готовы их выполнять, но нужна доработка. Поэтому руководители рынков и ярмарок решили взять дополнительное время, чтобы подготовиться более тщательно, - заявили в мэрии Краснодара.

Отмечается, что проверку Роспотребнадзора прошел лишь один рынок, находящийся по улице Восточный Обход, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU