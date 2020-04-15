Продюсер «Ласкового мая» готов разместить в своем отеле больных коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T16:07:55+03:00

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о готовности предоставить свой отель в Сочи больным коронавирусом. Его гостиница находится в центре курорта на улице Учительской, рядом с морем. На крыше отеля «Разин» есть круглогодичный бассейн.

Шоу-мэр обратил внимание, что готов предоставить отель для этих целей на безвозмездной основе. Разин в данный момент находится в Алтайском крае и приехать в Сочи пока не может, так как на Кубани введен карантин.

- Продюссер предложил использовать отель под размещение зараженных коронавирусом на тот случай, если количество больных резко возрастет, - сообщает портал «СочиСтрим» со ссылкой на пресс-секретаря российской знаменитости.

ИСТОЧНИК KP.RU