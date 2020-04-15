2020-04-15T16:53:07+03:00
Общество

В Сочи предприятия МСП получают отсрочку по арендным платежам до конца 2020 года

Плату можно будет погасить позже равными долями
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Платановая аллея в Сочи в период карантинаПлатановая аллея в Сочи в период карантинаФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Постановление об этом подписал Мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно документу, предприятия малого и среднего бизнеса получают возможность не платить арендные платежи за муниципальные помещения до конца 2020 года.

Эти меры призваны поддержать предпринимателей в связи с введением карантинного режима. Для получения отсрочки по арендным платежам нужно обратиться в департамент имущественных отношений администрации города Сочи по телефону +7-862-448-04-68.

В мэрии обещают в течение трёх дней с момента подачи заявления подготовить дополнительные соглашения.

- Допсоглашение предусматривает отсрочку арендной платы в этом году, её уплату равными частями в следующем или иные условия по согласованию сторон, - рассказала директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Инна Петухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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