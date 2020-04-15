В Сочи предприятия МСП получают отсрочку по арендным платежам до конца 2020 года
Постановление об этом подписал Мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Согласно документу, предприятия малого и среднего бизнеса получают возможность не платить арендные платежи за муниципальные помещения до конца 2020 года.
Эти меры призваны поддержать предпринимателей в связи с введением карантинного режима. Для получения отсрочки по арендным платежам нужно обратиться в департамент имущественных отношений администрации города Сочи по телефону +7-862-448-04-68.
В мэрии обещают в течение трёх дней с момента подачи заявления подготовить дополнительные соглашения.
- Допсоглашение предусматривает отсрочку арендной платы в этом году, её уплату равными частями в следующем или иные условия по согласованию сторон, - рассказала директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Инна Петухова.
ИСТОЧНИК KP.RU