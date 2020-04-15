2020-04-15T16:56:21+03:00
Общество

Краснодарцы тратят деньги на сайтах знакомств и в онлайн-кинотеатрах

Вынужденная самоизоляция привела к росту продаж на интернет-сервисах
Нина КУРЯШКИНА
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В последнюю неделю марта в Краснодарском крае уже был введен режим повышенной готовности, спустя неделю сменившийся карантином. В это время многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу. Было закрыто большинство мест общественного пользования и отменены массовые мероприятия, а выход из дома дальше ближайшего магазина и аптеки для жителей региона стал возможен только по пропускам.

В связи с этим МТС проанализировала расходы держателей банковских карт МТС Банка Краснодарского края. Исследование показало, что ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям. Лидерами среди них по приросту количества платежей в последнюю неделю марта стали сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры.

По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта на 26% увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах.

На сервисах знакомств количество платежей увеличилось на 25%, причем платные услуги наиболее востребованы среди мужчин – 80% посетителей.

Что касается иных покупок во время самоизоляции, стоит отметить, что кубанцы больше всего готовы потратиться на покупку кормов для животных, продуктов и лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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