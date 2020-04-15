2020-04-15T18:03:49+03:00
Общество

Малоимущие семьи Кубани получили пособие на общую сумму 552 млн рублей

Ева МУР@kp_kuban
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Выплаты продолжаютсяВыплаты продолжаютсяФото: Евгения ОСТРАЯ
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Из краевого бюджета направлено более 3 млрд рублей выплат. В том числе малоимущим семьям.

- Получать пособия люди уже начали. Важно, чтобы они дошли до всех, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, решение о том, что семьи (многодетные - по 10 тысяч рублей) получат по 5 тысяч рублей единовременно было принято на прошлой неделе, когда на совещании с аппаратом решался вопрос о продлении карантина в Краснодарском крае.

Выплата приходит автоматически гражданам, состоящим на учете в соцзащите и получавшим ГСП. На сегодня денежные средства перечислены практически всем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, была автоматически продлена выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, пособия на ребенка и субсидии на оплату ЖКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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