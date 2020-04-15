2020-04-15T18:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

За распространение фейка о коронавирусе накажут жительницу Армавира

Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей
Виталий КАРНАУХ
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За распространение недостоверное информации на девушку составили протокол об административном правонарушении.За распространение недостоверное информации на девушку составили протокол об административном правонарушении.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Краснодарском крае выявили девушку, которая распространяла недостоверную информацию о коронавирусе в соцсетях. 30-летняя жительница Армавира написала, что получила информацию из нескольких источников о том, что родственникам умерших некто предлагает крупные суммы денег, взамен они обязаны подтвердить, что человек умер от COVID-19, пишут «Кубанские новости».

Но эта публикация продержалась недолго. Правоохранители в этот же день нашли владелицу аккаунта и доставили ее в местный отдел полиции. Там она не смогла пояснить подробности фактов, о которых рассказала на своей страничке в соцсети.

За распространение недостоверное информации на девушку составили протокол об административном правонарушении (ч.9 ст.13.15 КоАП). По решению суда ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Такое сообщение она опубликовала в соцсети.

Такое сообщение она опубликовала в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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