2020-04-15T19:24:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре увеличились количество патрулей, фиксирующих нарушителей карантина

С 15 апреля их работа усилена по распоряжению градоначальника
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В Краснодаре с 15 апреля увеличили количество мобильных групп самоконтроля. Теперь их 118. Пешие патрули начали работать в усиленном режиме по распоряжению мэра кубанской столицы Евгения Первышова.

- Рейды проходят в спальных районах Краснодара, в парках и скверах, на набережных, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Тех граждан, кто не сможет обосновать свое нахождение на улице, продолжат штрафовать.

Напомним, сегодня, 15 апреля, губернатор Краснодарского края инициировал введение более жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Теперь на каждом въезде и выезде из городов и станиц Кубани будут дежурить постовые ДПС. Ожидается, что штрафовать тех, кто направляется в соседний населенный пункт без специального пропуска, не будут. Но они обязаны будут вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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