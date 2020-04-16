В России с начала года безработица выросла почти на 7 процентов

16 Апр 2020 2020-04-16T07:30:56+03:00

Также более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Также более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Глава Минтруда Антон Котяков выступил на совещании, которые проводил президент с членами правительства в среду. Он заявил, что в России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. С начала года их стало на 44 тысячи больше. Безработица выросла на 6,36 процентов.

- Новые сведения характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для понимания происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, - отметил Котяков.

Как сообщает kp.ru, госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от граждан, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. В ближайшие дни официальная статистика по безработице может вырасти на четверть.

На совещании также сообщили, что уже более 1 миллиона семей обратились за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU